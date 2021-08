Brindisi sui binari del tram, il falsh mob dei Verdi: "Lavori ancora fermi, una vergogna per la città"

Pomeriggio, o meglio, brindisi alternativo per i Verdi, che nella giornata di oggi, 18 agosto, hanno allestito un tavolo sui binari del tram "per denunciare situazioni critiche e degrado". Un flash mob rigorosamente verde di fronte ad un tram che, come ribadito dalla candidata sindaco di Europa Verde Trieste Tiziana Cimolino, "è fermo alle nostre spalle e sembra non ripartire mai". "I lavori sono ancora fermi - aggiunge Cimolino -, è una vergogna per la città. Promesse e progetti si sono susseguiti negli anni ma la situazione non si è ancora sbloccata. Si cerca allora di riportare l'attenzione sul problema in maniera allegra con un brindisi pomeridiano".