Multinazionale del tabacco, Dipiazza: "Lavorato tutti insieme per lo stesso obiettivo"

La scorsa settimana aveva annunciato l'arrivo di un'importante multinazionale ma non poteva fare il suo nome anche a causa di un embargo che la British American Tobacco aveva imposto a tutte le istituzioni. Oggi 28 settembre il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha presenziato all'evento di presentazione del progetto di investimento da mezzo miliardo di euro che, nei prossimi cinque anni, porterà migliaia di posti di lavoro nel territorio dell'ex provincia. "A suo tempo - così il primo cittadino - abbiamo creato un sistema, vale a dire comperare attraverso l'interporto di Fernetti i 30 ettari della Wartsila. Oggi raccogliamo il risultato. Dalla sinistra mi prendono in giro quando dico che è un momento magico. Questo è davvero un momento magico, quando tutti insieme si lavora per lo stesso obiettivo".