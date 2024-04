Distrutta la droga dei narcos: due quintali di cocaina inceneriti nel termovalorizzatore

TRIESTE - Sono stati inceneriti oggi nel termovalorizzatore di via Errera circa due quintali di cocaina, frutto di un importante sequestro avvenuto nel settembre del 2023 da parte della guardia di finanza e della Dia di Trieste. In quell'occasione erano state arrestate 21 persone tra Italia e Colombia e sequestrati 700mila euro in contanti e 700 chili di cocaina. Il valore di acquisto di questa sostanza stupefacente si aggira intorno ai 15 milioni e mezzo di euro e, sul mercato finale, ne avrebbe fruttati dai 70 agli 80. Il sequestro ha colpito l’Ejercito de Liberation National (ELN), gruppo paramilitare rivoluzionario della Colombia, oltre a diversi gruppi criminali acquirenti, di origine francese, marocchina nonché collegati a importanti realtà di ‘ndrangheta e camorra attive in Italia. Oggi la guardia di finanza ha così eseguito l'ordine di distruzione di due dei sette quintali di stupefacente, trasportandoli con i suoi mezzi. Sul posto anche le motovedette della Gdf.