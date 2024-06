Bruno e Stanka, dopo giorni di ricerche ancora il nulla

TRIESTE - Nulla, neanche oggi. Di Bruno Mokorovic e Stanka Mokole, 84 e 69 anni spariti rispettivamente a Borgo San Sergio e a Sales, non c'è traccia. Le ricerche sono proseguite per tutta la giornata di oggi 19 giugno e non sono emersi elementi significativi. La famiglia del signor Bruno continua ad avere speranza di trovare l'ottantaquattrenne residente nella casa di riposo Santa Chiara, di via Maovaz. Anche la famiglia della signora Stanka è speranzosa, anche se la sopravvivenza di persone anziane in ambiente non antropizzato - condizione acuita terribilmente dal caldo di queste giornate - non è cosa semplice. Impegnati nelle ricerche il Soccorso alpino e i vigili del fuoco, mentre a Borgo San Sergio le operazioni sono state gestite dai volontari dell'associazione nazionale della polizia di Stato.

Gli interrogativi

Perché un anziano che vive in una casa di riposo riesce ad andarsene dalla struttura dove è ospite senza che nessuno si renda conto della sua fuga? E' una domanda che abbiamo pubblicato anche ieri, perché all'opinione pubblica - e a chi chiunque abbia un parente in strutture per anziani - si interroga sulle cause della scomparsa. Perché, se da un lato le speranze di trovare il signor Bruno si affievoliscono giorno dopo giorno, dall'altro lato la sua "fuga" dalla casa di riposo avrà certamente qualche responsabile. A coordinare entrambe le ricerche è la prefettura, che ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.