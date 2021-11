Bruno Zvech è il premio Barcola 2021. Il triestino di 68 anni con alle spalle un passato di sindacalista,e politico nelle fila del centrosinistra, è stato insignito del prestigioso premio anche in virtù del suo grande impegno nella scuola. Docente del Nautico prima e poi con l'Accademia nautica, Zvech ha avuto un ruolo di prim'ordine nella crescita dell'istituzione adriatica, sia sotto il profilo degli investimenti che della logistica. L'Accademia, attiva dal 2015, ha sede in via Von Bruck, conta su 260 iscritti e attinge a un bacino di 200 docenti. "L'assegnazione del Premio Barcola edizione 2020-2021 a Bruno Zvech rappresenta in modo plastico la caratteristica di un territorio votato all'economia del mare - queste le parole dell'assessore regionale Pierpaolo Roberti -, e conferma l'attitudine

vincente, così come ci dice la storia, a cercare con sempre maggior forza nella proiezione sul mare le nostre prospettive di crescita".

L'ambita statuetta di bronzo che dal 1993 dà lustro alle persone e agli enti che con il loro operato promuovono e rendono edificante l'immagine di Trieste in Italia e nel mondo è stata consegnata in occasione di una cerimonia tenutasi nel salone di rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia, in piazza Unità. La cerimonia, cui è intervenuto anche il commissario del governo Annunziato Vardè, ha visto l'illustrazione del Premio a cura del suo presidente Alberto Cattaruzza, che ha ricordato il ruolo determinante di Zvech nel creare l'Accademia, reputata "grande intuizione, prezioso gioiello e straordinaria opportunità per inserire e avviare i giovani alla carriera nautica secondo i migliori standard internazionali".

"Questo riconoscimento mi rende orgoglioso e grato al Presidente del Comitato Alberto Cattaruzza che me lo ha conferito - così Zvech dal suo profilo Facebook -. Non è un successo solo mio, è stato premiato un lavoro di gruppo che ha visto protagonisti innanzitutto le nostre Allieve e i nostri Allievi, i Docenti e lo Staff di Accademia con il Presidente Stefano Beduschi, i nostri soci e le istituzioni a partire dalla Regione Friuli Venezia Giulia".