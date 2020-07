Brunori Sas al Castello di Miramare: una visita tra storia e selfie

Un inatteso e piacevole “fuoriprogramma” ha caratterizzato la mattinata a Miramare. Di ritorno dall’emozionante concerto sold out ai laghi di Fusine nel contesto del No Borders music festival, Brunori Sas, al secolo Dario Brunori, ha voluto visitare il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare. La visita è stata organizzata in collaborazione con PromoTurismoFVG. Il cantautore cosentino, che è anche musicista e produttore discografico, si è prestato con piacere ai selfie con i fan, con il Direttore Andreina Contessa e con lo staff del Castello e che lo ha accompagnato per una visita guidata al Museo.

“Siamo stati davvero felici di ospitare un cantautore tra i più importanti del panorama musicale contemporaneo italiano – ha detto il direttore Contessa -. È stato piacevole anche scoprire l’interesse dell’artista per Miramare e la sua storia. Grazie a lui potrà essere stimolata la curiosità di molti giovani fan che lo seguono”. Brunori Sas ha ricevuto di recente molti riconoscimenti. Tra questi, il Premio Tenco 2020 per il Miglior Album in Assoluto con il suo Cip! e il Nastro d’Argento per la colonna sonora del film “Odio l’estate” di Aldo, Giovanni e Giacomo.