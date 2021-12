Brutta caduta da cavallo nei boschi: una donna soccorsa dai vigili del fuoco

Verso le 12.20 di oggi 26 dicembre, i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina sono intervenuti per soccorrere, unitamente al personale sanitario, una donna ferita in seguito ad una caduta da cavallo nei boschi in località Slivia, nel comune di Duino-Aurisina.

La donna ha riportato vari traumi, e dopo essere stata stabilizzata sul posto e imbarellata, è stata trasportata dai soccorritori fino all'ambulanza che attendeva sulla strada principale.