Brutto incidente in casa a Opicina, giovane di 20 anni ustionato a Cattinara

TRIESTE - Non è in pericolo di vita ma ha passato molto di più di un brutto quarto d'ora. E' ricoverato, in via precauzionale, nel reparto di rianimazione il ragazzo di circa 20 anni che, nella tarda serata di ieri, è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti a Opicina dopo essere rimasto vittima di una ustione. Il giovane, secondo quanto si apprende, ha subito un ritorno di fiamma, dovuto all'utilizzo di combustibile. Sono stati gli operatori della Sores, verso le 22, ad inviare sul posto l'ambulanza e l'automedica. Informati per quanto di competenza i Vigili del fuoco.