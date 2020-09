Impennata dei prezzi all'Allianz Dome, rivolta social del popolo del basket

“A mai più rivederci”, “quest’anno Eurosport” e “vergogna, vergogna, vergogna”. A scatenare la rivolta social del pubblico dell’Allianz Pallacanestro Trieste è stato l’annuncio societario dei prezzi fissati per il primo match di campionato in programma al Pala Rubini domenica 27 settembre. La pagina facebook della società biancorossa è stata letteralmente presa d’assalto da molti fedelissimi del “palazzo” di via Flavia, che hanno contestato le tariffe riferite ai diversi settori scatenando una vera e propria bufera di commenti.

Le tariffe

Nello specifico, per la partita contro la Vanoli Cremona si va dai 160 euro del supervip ai 90 per vip, gold e parterre, seguiti dai 50 euro per le tribune e finendo con i 25 euro per la curva nord. Se questi sono i prezzi riservati ai “nuovi” (pubblico non già abbonato la scorsa stagione), per chi aveva sottoscritto l’abbonamento le tariffe sono leggermente ribassate: il supervip spende 130, vip, oro e parterre 70, 40 euro per avere un posto in tribuna e 20 per respirare l’aria della curva.

La rabbia del sesto uomo

Nonostante il momento delicato dovuto soprattutto dalla mancanza di normalità a palazzo (Trieste ha sempre potuto contare su un sesto uomo capace, negli impegni ufficiali, di far traboccare l’Allianz Dome e di far confluire nelle casse societarie un flusso di denaro importante), i tifosi non hanno digerito una scelta che corrisponderebbe ad un'impennata dei prezzi rispetto alla scorsa stagione. Il rapporto tra un potenziale abbonamento ed il costo per la singola partita, secondo un calcolo spiegato dall’immancabile Giovanni Damiani, fedelissimo del basket triestino, porterebbe ad un aumento pari al "250 per cento".

Alcuni commenti

“E’ un’offerta che auspico trovi la sua domanda, ma non incontra me” ha scritto il celebre architetto. “Spiace e amareggia non vedere il minimo riconoscimento per gli abbonati che l’anno scorso hanno rinunciato al rimborso” così invece un altro affezionato spettatore come Igor Maiorano. Più cauto invece l’avvocato Alberto Kostoris, già tra gli ideatori del progetto SiamoTrieste. “La scelta della società non poteva che creare malumore […] ma quest’anno si naviga a vista, nella tempesta e cercando di tenere la barca diritta. Credo che questo non dovrebbe dimenticarlo nessuno e tutti dovrebbero pertanto avere massima comprensione e buona predisposizione. Se hanno messo questi prezzi credo che sia stato perché dovevano farlo, non perché si divertono a farlo”.

Mille spettatori a palazzo

Secondo le attuali normative, il palazzetto può ospitare fino a 1000 spettatori. Dopo la scelta dei prezzi decisa dal Consiglio di amministrazione, la dura presa di posizione del popolo biancorosso potrebbe mettere in dubbio il tradizionale sold out. Un sesto uomo invidiato da tutto il basket italiano di cui, la parte più delusa, domenica potrebbe decidere di restarsene sul divano.