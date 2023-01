"Sono stati anni difficili, ma la Regione guarda al futuro"

"Di certo quando abbiamo iniziato a governare la Regione ci attendevamo un compito gravoso, ma non di affrontare tempeste, reali come Vaia, o veri e propri uragani sociali e economici, come le conseguenze di un conflitto sanguinoso nel cuore dell'Europa, la pandemia sanitaria, le crisi energetiche, climatiche e idriche. Sono stati anni che ci hanno messo a dura prova, ma abbiamo lavorato sodo, sempre con una prospettiva che guardava non solo alle emergenze del momento ma al futuro con progetti che andassero sempre oltre l'orizzonte dei cinque anni di mandato affidatoci dagli elettori: penso che alla fine i cittadini possano essere soddisfatti del nostro impegno e guardo ad un 2023 con fiducia e ottimismo".

Lo ha affermato l'assessore regionale all'Ambiente, Fabio Scoccimarro, a margine della tradizionale iniziativa "Buon Anno Trieste" organizzata da Confcommercio Trieste per augurare prosperità a cittadini e imprese per il nuovo anno. L'evento si è svolto nella serata dell'Epifania al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia "Politeama Rossetti" anche con il sostegno della Regione attraverso PromoTurismo FVG.

Scoccimarro ha rivolto un ringraziamento al presidente di Confcommercio Antonio Paoletti per la serata i cui proventi andranno devoluti in beneficenza a due realtà del terzo settore e ha richiamato il comune impegno per il territorio. "Con l'amico presidente Paoletti - ha ricordato Scoccimarro - condividiamo da ormai venticinque anni l'impegno politico e istituzionale per il territorio: lui a servizio delle categorie, io della pubblica amministrazione; in questo difficile momento congiunturale abbiamo messo a disposizione delle aziende importanti aiuti per fronteggiare l'emergenza ma anche dando la possibilità a privati e attività produttive di programmare a lungo termine, ad esempio per costruire una sempre più essenziale autonomia energetica. Forti di questo - ha concluso l'assessore - possiamo affrontare il futuro con rinnovato slancio".