La concorrenza tra inaugurazioni e riaperture: in Viale la "guerra" degli hamburger

TRIESTE - Novità per gli amanti degli hamburger: in viale XX Settembre si avvicina la fine dei lavori per il Burger King, colpito da un incendio nel 2022, e proprio di fronte, al civico 18, sarà inaugurato un nuovo locale della catena Louis Burger. Sta quindi per tornare quello che, fino a un anno e mezzo fa in zona, era un punto di riferimento per i giovani. L'offerta, per gli amanti della carne lavorata, si amplia a dismisura in una via che già offre una certa scelta in questo genere di ristorazione.

Il Burger King

In molti ricorderanno l'incendio che il 10 ottobre del 2022 aveva colpito il Burger King, producendo una colonna di fumo che aveva invaso diverse zone della città, mentre la struttura ricettiva al piano di sopra era stata fatta evacuare a causa delle esalazioni. Le fiamme avevano reso del tutto inagibile il locale, sottoposto poi a verifiche. Nel maggio dello scorso anno è poi arrivato il nulla osta per procedere ai lavori, iniziati il 10 del mese dalla ditta R.M.M.G. Costruzioni Srl, per un importo complessivo di 350mila euro. Non è nota la data di fine lavori.

Louis Burger

Il futuro "dirimpettaio" di Burger King inaugura al civico 18/a il prossimo 19 febbraio, si chiama "Louis Burger" ed è già presente a Udine e a Pordenone. A Trieste si è già fatto notare prima dell'apertura ufficiale, per alcuni poster con frasi ammiccanti in colori pastello affissi sulle porte. Fondato nel capoluogo friulano nel 2018 dai due giovani imprenditori Luigi Guarino e Carmela Froncillo, il brand si definisce "facilmente riconoscibile per il suo tono di voce esagerato e a tratti unconventional", con un "concept ribelle, svogliato e giocherellone" e propone "burger innovativi, combinazioni originali e ricercate di ingredienti, porzioni abbondanti e nomi particolari in uno spazio insolito: la nuova location si colora di blu per un’esperienza tutta da raccontare". Target di riferimento dichiarato: ragazzi tra i 16 e i 18 anni, all'apparenza poco distante (in tutti i sensi) da quello del Burger King.