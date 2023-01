Cartiera Burgo Duino, concluso l'accordo con Mondi

DUINO - Burgo Group ha annunciato di aver concluso l'accordo per la cessione dello stabilimento di Duino al Gruppo Mondi, leader mondiale nel settore del packaging e della carta. "Con questa operazione, coerente con il piano strategico - si legge nella nota del gruppo -, Burgo continuerà a rafforzarsi nello sviluppo di prodotti ecosostenibili in sostituzione di quelli a base fossile e nel mantenimento dell’attuale leadership sulle carte grafiche. L'annuncio della cessione risale ad agosto e, come era stato spiegato in precedenza, lo stabilimento di Duino continuerà a produrre carta patinata con legno per tutto il 2023, garantendo il servizio ai clienti, mentre la Burgo Group si occuperà della commercializzazione.