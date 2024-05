Covid, Burioni attacca Susanna Tamaro: “Ragionamenti da somari antivaccinisti”

TRIESTE - “La scrittrice Susanna Tamaro, in un pezzo sul Corriere della Sera ci spiega i vaccini producendosi in una mirabile crestomazia di "ragionamenti" identici a quelli dei somari antivaccinisti. Ne dovevamo uscire migliori, invece ne siamo usciti tutti virologi, anche la Tamaro”. Lo dichiara in un post sui social il virologo Roberto Burioni, citando un articolo della scrittrice triestina sul Corriere della Sera.

Nell’articolo, Tamaro critica la gestione della campagna vaccinale anti Covid, sostenendo, tra le varie cose, che “nella fretta dell'urgenza non è stata fatta alcuna anamnesi prima del vaccino, non sono state concesse esenzioni a chi avrebbe invece dovuto averle, non è stato permesso il conteggio degli anticorpi prima della terza dose, per capire se fosse davvero necessaria”. La scrittrice si chiede inoltre “per quale ragione la nostra medicina, così meravigliosamente avanzata, davanti al flagello di quel virus è rimasta per quasi un anno a braccia conserte?”.

Parole che mandano Burioni su tutte le furie: “Susanna Tamaro, la nostra medicina "meravigliosamente avanzata" in "quasi un anno a braccia conserte" ha sviluppato un vaccino sicurissimo ed efficacissimo che ha salvato molte decine di milioni di vite, forse pure la tua, permettendoti di partecipare da viva alle Olimpiadi delle bojate”. Una stoccata arriva anche alla testata che ha ospitato l’articolo: “Corriere della Sera, siete un giornale serio. Perché ospitate simili scemenze che diffondono bugie pericolose per la salute pubblica e minano con la menzogna la fiducia nella scienza e nella medicina?”.