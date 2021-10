Burlo: la Federazione Assicuratori dona tre saturimetri per la cura dei piccoli pazienti

Tre saturimetri professionali, del costo complessivo di oltre 1500 euro, sono stati donati all’Irccs Materno Infantile “Burlo Garofolo” dalla delegazione triestina della Federazione Nazionale Assicuratori (Fna). La donazione è frutto della scelta di rinunciare ai tradizionali omaggi natalizi a favore degli iscritti per compiere un atto benefico a favore dei bambini e delle mamme della città e della regione che hanno nel Burlo un punto di riferimento.

I tre importanti strumenti sono stati presentati oggi in un incontro fra il direttore generale dell’Irccs, Stefano Dorbolò, la dottoressa Laura Travan, responsabile del Nido e dirigente medico della Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, la dott.ssa Sabrina Scolz coordinatrice infermieristica, l’ingegner Francesco Barbagli, dirigente dell’Ingegneria Clinica, Informatica e Approvvigionamenti e il segretario territoriale di Fna, Marco Prelz.

«Ringraziamo la Fna per questa donazione – ha dichiarato Dorbolò -. Fa sempre enorme piacere essere supportati da persone che si attivano liberamente e incondizionatamente per dare un segnale concreto di vicinanza. Tutto ciò rappresenta il segnale dell’affetto che circonda il Burlo e per i professionisti dell’Istituto è uno sprone e un incoraggiamento al miglioramento continuo dell’appropriatezza delle cure e della qualificazione dell’assistenza specialistica».

Da parte sua, Prelz ha raccontato l’origine della donazione: «Il nostro – ha detto - è un sindacato del solo settore assicurativo ed è il secondo per numero di iscritti a livello nazionale. Abbiamo, quindi, un importante numero di iscritti anche a livello territoriale e, quest’anno, con il direttivo territoriale abbiamo deciso all’unanimità di devolvere la cifra che ogni anno stanziavamo per un regalo natalizio a ciascun iscritto per una donazione al Burlo".

«Il saturimetro è in Neonatologia, ma in tutta la medicina d’urgenza – ha spiegato la dottoressa Laura Travan-, è il primo strumento usato nell’approccio al paziente: è come la pentola per il cuoco o il pallone per il giocatore di calcio".

"La pulsossimetria peraltro – ha continuato -, serve anche per chi non è un “paziente critico”: è stata raccomandato dalla American Academy of Pediatrics dal 2011 per tutti i neonati che stanno nel Nido-Rooming in “apparentemente sani” come screeningper identificare le cardiopatie congenite critiche, definite come quelle che richiedono un intervento medico invasivo (cateterismo cardiaco o intervento chirurgico) nei primi mesi di vita. Tali cardiopatie hanno una incidenza di 2-3/1000 nati vivi, pari a circa un quarto di quella delle cardiopatie congenite nel loro complesso".