Flop sciopero del Burlo, la direzione: "La vergogna sta da un'altra parte"

TRIESTE - "Uil e Nursind cadono nella contraddizione, la vergogna sta da un'altra parte". La direzione del Burlo definisce "forzato, pretestuoso, autoreferenziale e ben distante dalla realtà delle cose" lo sciopero proclamato nella giornata del 2 luglio scorso da Uil e Nursind e che ha coinvolto, dopo le "dovute verifiche" effettuate dai vertici dell'ospedale infantile, "14 dipendenti, corrispondenti al 2,2 per cento del personale in forza del comparto". "I dati - scrive la direzione - confermano la scarsissima adesione dei dipendenti del Burlo. Questo è l’unico dato reale".

"Informazione distante dalla realtà"

Parte dello sciopero era stato organizzato su base virtuale. "Altre forme di adesione non sono riconosciute e risultano autoreferenziali, non verificabili oggettivamente, meramente propagandistiche e in linea con il pensiero di queste organizzazioni sindacali che hanno proposto una inesistente e fuorviante motivazione nonché distorsiva informazione ben distante dalla realtà delle cose" continua il Burlo. "Ribadiamo che con gli ultimi accordi sindacali (sottoscritti da tutte le sigle tranne Uil Fpl e Nursind) abbiamo trovato una soluzione per garantire a tutti i dipendenti dell’Istituto l’erogazione degli incentivi per i mesi di giugno e luglio, in attesa dell’ormai imminente finanziamento che questa direzione ha richiesto nella sua interezza e che sarà garantito con l’assestamento del bilancio regionale, come da ampie rassicurazioni dei vertici politici regionali".

"La vergogna sta da un'altra parte"

"Rassicuriamo – continua la nota - ancora una volta tutto il personale dell’Istituto che non ci sarà nessuna penalizzazione economica e le risorse economiche a disposizione da distribuire al personale non saranno inferiori di neanche un euro rispetto allo scorso anno. Il rispetto nell’utilizzo del denaro pubblico si compie nei fatti e atti documentati sui quali con etica professionale assumiamo quotidianamente le nostre responsabilità e non attraverso volantini, articoli di stampa e proclami diffamatori e denigratori, privi di ogni fondamento rispetto ai quali gli autori delle comunicazioni in questione si assumono la diretta responsabilità. Il bassissimo numero di adesioni dimostra che forse la vergogna sta da un’altra parte e non in chi con senso di responsabilità sta invece garantendo il regolare pagamento di tutti gli incentivi".