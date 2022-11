"Tutela e Diritti", martedì il nuovo webinar gratuito di Abc Burlo

L’ultimo webinar gratuito del progetto “Tutela e Diritti” promosso da A.B.C. Associazione Bambini Chirurgici del Burlo e in programma martedì 8 novembre alle ore 18, affronterà i temi legati a “Discriminazione, abilismo e utilizzo del linguaggio”. L’incontro concluderà così la prima annualità del progetto Tutela e Diritti e sarà possibile partecipare iscrivendosi al link: https://abcburlo.it/iscriviti-webinar-inclusione-scolastica-disabilita/

L’argomento dell’ultimo incontro è indubbiamente più trasversale rispetto a quanto trattato nei webinar precedenti, e fa leva sull’importanza dell’utilizzo del linguaggio nelle relazioni.

Anche quando si parla di disabilità è importante scegliere le parole giuste: quelle che includono e non discriminano. Punto di partenza è la definizione del concetto di abilismo, ovvero la discriminazione verso le persone con disabilità, che può avere moltissimi livelli e sfumature che vanno dalle manifestazioni di grande gravità, fino agli atteggiamenti più comuni come indifferenza, minimizzazione o generalizzazione.

Nelle relazioni interpersonali il linguaggio svolge un ruolo fondamentale perché influenza la cultura e ne è influenzato: e non è certo solo una questione lessicale. Nel 2006 con la Convenzione ONU ha preso piede l’utilizzo della frase “persona con disabilità”, eppure il linguaggio utilizza ancora locuzioni come “affetto da disabilità”, “diversamente abile”, “handicappato”, “persona disabile”; “portatore di handicap”. Durante il webinar si racconterà come e quanto l’uso del linguaggio influisca sulla relazione e sull’inclusione delle persone con disabilità.

A condurre l’incontro sarà sempre l’Avvocata Elisabetta Rovatti, affiancata da Giusy Battain, Fondatrice e Direttrice di A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo, e Giulia Bresciani, Responsabile Area Progetti di A.B.C.