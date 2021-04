Trieste trasporti, potenziati i collegamenti con Barcola nei weekend

Dal primo maggio cinquanta corse al giorno in ciascuna direzione fino all’entrata in vigore dell’orario estivo

Sabato primo maggio, come di consueto, sarà in vigore a Trieste un servizio di trasporto pubblico locale festivo ridotto. In particolare, saranno sospese le linee 2/, 7, 12, 17/, 21, 31 e 52. Per tutte le altre linee, gli orari sono disponibili sul sito di Trieste Trasporti nella sezione ultima ora. Sempre da sabato, e fino all’entrata in vigore dell’orario estivo a giugno, i collegamenti con Barcola saranno intensificati durante tutti i fine settimana con la linea 36 fra largo Tomizza e il bivio di Miramare, con una cinquantina di corse al giorno in ciascuna direzione. Anche gli orari della linea 36 sono scaricabili dal sito internet aziendale, sezione ultima ora.