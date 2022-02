Pnrr, undici bus elettrici in arrivo a Trieste entro giugno 2026

Su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, è stato approvato dalla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia lo schema di convenzione finalizzato alla messa a disposizione della Regione di 6.357.265,00 euro di risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) assegnati al Comune di Trieste.

Nel dettaglio, come ha spiegato l'assessore, l'obiettivo del finanziamento è quello relativo all'acquisto e all'entrata in servizio entro il 2024 di almeno due autobus ad alimentazione elettrica ed entro il 30 giugno 2026 di almeno altri nove. Tutti e undici da adibire al servizio pubblico locale urbano di Trieste. La misura comprende anche la realizzazione delle infrastrutture idonee di supporto all'alimentazione energetica dei mezzi.



Nello schema di convenzione approvato, infatti, viene delineato il programma di investimento, con indicazione dei mezzi da acquistare e delle quote destinate all'implementazione delle infrastrutture per il rifornimento energetico.Nell'atto si ricorda che il Comune di Trieste e la Regione hanno già stipulato una specifica convenzione per la messa a disposizione delle risorse assegnate all'Ente municipale a favore della stessa Regione, essendo essa titolare del contratto unico regionale per i servizi del Trasporto pubblico locale.