Bus danneggiato in piazza Goldoni, sul lunotto posteriore un buco "misterioso"

Incidente senza gravi conseguenze per un autobus della Trieste Trasporti (linea 29) colpito, intorno alle 14:30, da un oggetto misterioso mentre si stava dirigendo in piazza Goldoni. Dal post su Facebook che ha segnalato il fatto si evince che il botto è stato sentito all'uscita della galleria e, contrariamente a quanto indicato nella segnalazione che menzionava il lancio di alcune pietre dalla scala dei Giganti, l'atto vandalico non c'è stato. A smentire il fatto il vicesindaco Paolo Polidori, che ha tolto ogni dubbio: "Dalle telecamere di sorveglianza visionate dalla Centrale Operativa della Polizia Locale - scrive il vicesindaco in un post su Facebook - è emerso che da quella postazione non è stato lanciato nulla". Ciò che invece è certo è che sul lunotto posteriore è comparso un buco ma, come dichiarato da Trieste Trasporti, non vi è alcuna traccia dell'oggetto che ha rotto il vetro. Fortunatamente, ed è quello che più conta, nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. Rimane quindi solo un'unica domanda: cos'è successo? Forse nei prossimi giorni le telecamere installate sul mezzo potranno finalmente darci una risposta e risolvere il mistero.

