Francesco Bussani, il candidato sindaco del centrosinistra di Muggia inaugura la campagna elettorale

Il candidato sindaco della coalizione del centrosinistra è stato presentato questa mattina. Aperto un filo diretto con in cittadini per raccogliere suggerimenti e proposte: "Credo nel lavoro di squadra"

L'attuale vicesindaco di Muggia, Francesco Bussani, ha presentato oggi sulla terrazza della trattoria "Alla Marina" la sua candidatura a sindaco aprendo ufficialmente la campagna elettorale. Nel corso della presentazione, il candidato del centrosinistra ha annunciato l'apertura della pagina Facebook "Francesco Bussani per Muggia" e l'attivazione dell'indirizzo email (francesco@bussanisindaco.com), strumenti che potranno essere utilizzati dai cittadini per proposte, suggerimenti o critiche. "Dopo il periodo dedicato al dialogo interno con la coalizione, da oggi apriamo una seconda fase - ha dichiarato Bussani -. Con l'apertura di un canale diretto con i cittadini, vogliamo invitare la popolazione a dare un contributo rispetto a quelli che saranno i temi centrali per il futuro di Muggia". Bussani ha voluto così mettere un punto fermo in un mare di incertezze legate non solo alla data delle elezioni, ma anche alla mancanza dei nomi ufficiali dei candidati del centrodestra. "La pagina e la email sono a disposizione di tutta la coalizione, proprio perchè credo nel lavoro di squadra. Da qui si parte e sarà un bel viaggio, se riusciremo a farlo insieme" ha concluso.