Ubriaco, fa volare gli scooter in mare: arrestato dai Carabinieri 12 anni dopo

Ubriaco e infastidito dai ciclomotori che gli rendevano difficile il passaggio sul lungomare di Rimini, decide di buttarli in acqua. Viene così posto ai domiciliari e sparisce con la scusa di recarsi al pronto soccorso per un dolore acuto all’addome. Dodici anni dopo, ossia negli ultimi giorni, viene intercettato dai Carabinieri di Basovizza, impegnati con la Radiomobile di Aurisina nei controlli di retrovalico mentre viaggia, come passeggero, su un’auto diretta in Romania. L’uomo, un 43 enne romeno, è ricercato per un mandato di cattura dovendo scontare 2 anni e 9 mesi di reclusione per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione, fatti avvenuti a Rimini nel 2010. E' stato quindi arrestato e portato nel carcere del Coroneo.