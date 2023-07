Stop alle telefonate e fine di un'epoca, decine di cabine verranno rimosse

TRIESTE - Tra non molto la loro presenza sarà solamente un ricordo. Parliamo delle cabine telefoniche che un tempo servivano alla popolazione ed oggi, complici gli smartphone e i servizi di telefonia gratuiti forniti da alcuni social, spariscono dalle strade delle città. Tra l'11 e il 13 agosto anche a Trieste verranno disattivate e smantellate numerose cabine, molte delle quali nella zona del centro città. Da largo Barriera a piazza Goldoni, dal viale XX settembre a piazza San'Antonio, queste cabine passeranno a miglior vita. E se qualche tempo fa il gestore del servizio offriva ancora la possibilità di "salvarle" - trafila non particolarmente semplice, ne avevamo parlato in questo articolo -, oggi tutto questo sembra essere sparito. Volontà dei privati - in questo caso della Tim, proprietaria delle cabine -, che non hanno più alcun interesse economico a mantenerle in vita.

"Non dipende da noi - fanno sapere dal Comune di Trieste -, bisogna parlare con i gestori". Tempi moderni, si dirà, perché oggi come oggi nessuno - o quasi - le utilizza più. Nessuno, tranne ancora qualcuno che non possiede uno smartphone, entra più all'interno delle cabine. Tim può rimuovere e smantellare le postazioni telefoniche in virtù di una consultazione pubblica tenuta dall'Agcom nei mesi scorsi (L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) assieme a tutti gli altri operatori italiani di telefonia. Gli unici luoghi dove le cabine dovranno restare sono i luoghi definiti di "pubblica utilità" come caserme, carceri, ospedali e dove invece la rete mobile non è disponibile. L'ennesimo addio alle cabine telefoniche, mero ricordo dei tempi passati, di un'epoca definitavamente tramontata.