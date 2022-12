Cabinovia sempre più "vicina": pubblicato il progetto per la gara europea

"Il Comune di Trieste informa che il progetto per la realizzazione della cabinovia metropolitana Trieste-Opicina è pubblicato per la gara europea dal giorno 27 dicembre sulla gazzetta europea e dal giorno 28 dicembre sulla gazzetta italiana". Lo riporta una nota ufficiale del Comune, precisando che "la gara sarà pubblicata anche sui siti istituzionali del Comune e prevede l’affidamento di un appalto integrato per il progetto definitivo/esecutivo ed esecuzione dei lavori per un quadro economico complessivo di circa 62 milioni di euro. La scadenza per la presentazione delle offerte è il 6 febbraio 2023 alle ore 12.30".