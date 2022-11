Consiglio sull'ovovia, lo scontro approda in aula. Il Comitato: "Saremo presenti"

TRIESTE - Il Consiglio comunale straordinario sull'ovovia andrà in scena lunedì 28 novembre alle 19. L'annuncio è stato dato ufficialmente dal comune di Trieste nel primo pomeriggio di oggi. La richiesta formale era stata depositata dai consiglieri di opposizione nella seconda settimana di novembre. "Questo consiglio - aveva detto Francesco Russo dell'omonima lista - servirà a far sì che chi di dovere si assuma la responsabilità di fronte ai triestini, ma tutti sanno che siamo di fronte al rischio di buttare i 50 milioni del finanziamento". Durante la conferenza stampa dello scorso 11 novembre Riccardo Laterza di Adesso Trieste aveva ribadito "l'importanza di essere presenti in tante e tanti, in aula e in piazza Unità, per far sentire forte e chiara la voce della cittadinanza, una voce ragionevole che una politica arrogante ha provato a lungo a ignorare".

Le parole di Starc

Proprio sull'eventuale presenza del Comitato No Ovovia così si è espresso William Starc. "Cercheremo di essere presenti anche in aula, ma non sappiamo se ci invitano a parlare. Ciò che sappiamo è che saremo lì, sempre aperti e disponibili al confronto come, per tutto questo tempo, abbiamo sempre dimostrato di essere". Nessuna novità, al momento, per quanto riguarda gli esposti alla magistratura ordinaria e alla corte dei conti. "La raccolta del materiale va avanti" ha detto Starc.