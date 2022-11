Dipiazza chiede di spostarlo, slitta il consiglio comunale sull'ovovia

TRIESTE - "Su specifica richiesta del sindaco Roberto Dipiazza, la prevista annunciata riunione del 28 novembre è però slittata a lunedì 5 dicembre, proprio per consentire al primo cittadino di essere presente alla seduta"- E' questa la motivazione ufficiale per cui la discussione sulla cabinovia non si svolgerà più il prossimo lunedì. Ne dà notizia il presidente dell'aula, Francesco Panteca, attraverso una nota stampa inviata nella mattinata di oggi 25 novembre. “Questo brevissimo posticipo rispetto i termini di legge, peraltro condiviso con la maggioranza e parte dell’opposizione della Conferenza Capigruppo - spiega Panteca - non comporta alcuna penalizzazione per i consiglieri richiedenti, che potranno dibattere l’importante tema all’ordine del giorno alla presenza e con la partecipazione attiva del sindaco".