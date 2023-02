Stallo sull'ovovia, in consiglio comunale rinviata la delibera

TRIESTE - "Hanno inserito per la prima volta lo studio che il Comune ha fatto sulla viabilità, vale a dire l'atto che giustifica il perché verrà realizzata la cabinovia. Il fatto è che le circoscrizioni si sono pronunciate sulla delibera del 21 dicembre, che non aveva questo documento. Per tutto ciò, la delibera di ieri sera in consiglio comunale si è arenata". William Starc, leader del Comitato No ovovia commenta così lo stop subito in aula dal progetto della cabinovia, con un rinvio della discussione e la richiesta, avanzata al segretario generale di piazza Unità, di spiegare se lo studio inserito debba passare all'esame delle circoscrizioni oppure no.

Starc, interpellato da chi scrive, parte da lontano per analizzare la frenata. "Per legge è previsto che quando si adotta una variante che pone il vincolo preordinato all'esproprio o all'asservimento, i proprietari dei terreni interessati devono essere avvisati trenta giorni prima, in maniera tale che possono già presentare le osservazioni". Secondo quanto sostenuto da Starc, "il Comune ha messo un avviso giornale con l'elenco delle particelle, poi si è accorto che non aveva messo i nomi dei proprietari, poi in gennaio ha messo fuori un altro avviso con i nomi, accorgendosi poi che i proprietari non c'erano tutti. Così hanno fatto un ulteriore avviso con i proprietari e i defunti (sui quali non erano ancora perfezionati gli atti di passaggio di proprietà); infine, si sono ritrovati ad avere tre avvisi con tre date diverse. Per questo motivo, si trattava di capire qual è l'avviso valido per stare nei 30 giorni richiesti".

Un passaggio non da poco e che ha quindi richiesto una sorta di stop and go. "Nella delibera - continua Starc - danno atto e sanano la situazione per chi aveva già presentato le osservazioni, ma, rispetto a quanto discusso a dicembre, inseriscono alcuni allegati che rappresentano i pareri ottenuti dai vari enti sul procedimento di Vas (Valutazione ambientale strategica), più i pareri ottenuti dai vari enti sul procedimento di variante". Inoltre, ecco che l'amministrazione inserisce "per la prima volta lo studio che ha fatto il ccomune sulla viabilità, vale a dire ciò che giustifica il perché si realizza la cabinovia. Il fatto è che le circoscrizioni si sono pronunciate sulla delibera del 21 dicembre, che non aveva questo studio. Ora si tratta di capire se il tutto deve passare nuovamente con la delibera in circoscrizione oppure no".