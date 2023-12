Petizione contro l'ovovia, superate le 1000 firme

TRIESTE - Sono oltre 1000 le firme raccolte in questi giorni dal Comitato No Ovovia che continua nella sua battaglia contro l'opera voluta dal Comune. A darne notizia è lo stesso sodalizio in una nota stampa. "Anche questo fine settimana si potrà firmare la petizione da spedire a Bruxelles al parlamento europeo - scrivono - per chiedere di bloccare il progetto dell'ovovia. Ringraziamo le più di mille persone che hanno sottoscritto la nostra petizione e le decine di volontari che in questi giorni sono ai banchetti informativi. Le triestine e i triestini rispondono sempre generosamente alle nostre chiamate e questo ci riempie di gioia e responsabilità nel portare avanti la nostra campagna". Il comitato spiega che anche oggi 9 dicembre i triestini avranno la possibilità di sottoscrivere la petizione. Di seguito la lista di dove e quando:

? Largo Barriera 11-13

? Via Dante (statua di Saba) 16-19.30

? via Cassa Risparmio 16-19.30

? Largo Mario (museo Revoltella) 16-19.30

? Opicina davanti al Bar Tabor e dentro il Prosvetni dom 9.30-12

? Campo San Giacomo 15, sede ACLI 11-3 e 16-20

? Sede associazione culturale Le pecore nere (via Rossetti 20b) 9-13