Ovovia, l'opposizione vuole parlare col Ministero: "Si cambi il progetto"

TRIESTE - Non si placano le polemiche sul progetto della cabinovia urbana dopo il botta e risposta tra il consigliere regionale del Partito democratico Francesco Russo, che aveva diffuso i documenti con i pareri negativi dei comitati tecnico-scientifici romani, e la giunta Dipiazza. Nella mattinata di oggi 26 gennaio il popolo contrario all'opera si riunirà nuovamente presso il circolo della stampa di Trieste, per una conferenza stampa con l'obiettivo di fare l'ennesimo punto della situazione. Nella giornata di ieri intanto si sono levate le voci dei municipalisti Riccardo Laterza e Giulia Massolino, leader di Adesso Trieste in consiglio comunale e consigliera regionale nelle fila del Patto per l'Autonomia.

Attacca Laterza

«Prima o poi la verità viene a galla - così Laterza -, dopo diverse interrogazioni e domande d’attualità rimaste senza risposta in merito ai rapporti tra Comune e Soprintendenza e alle trasferte a Roma di Dipiazza ieri abbiamo appreso che la contrarietà assoluta della Soprintendenza in merito al passaggio dell’ovovia in Porto Vecchio è sul tavolo del Comune da diversi mesi. Di fronte a queste evidenze, la giunta Dipiazza senza alcun ritegno continua a raccontare la favola per cui le pesantissime criticità ambientali e paesaggistiche dell'ovovia, evidenti fin dall'inizio di questa storia, saranno risolte nelle successive fasi di progettazione. Il parere della Soprintendenza invece non lascia spazio ad altre interpretazioni: al problema di Natura 2000 in Bosco Bovedo si somma l'impossibilità di piantare piloni e costruire stazioni in Porto Vecchio».

Le parole della Massolino

Le opposizioni, fa sapere Laterza, hanno depositato "una mozione che chiede di aprire una vera interlocuzione con il Ministero volta a cambiare il progetto per non perdere i fondi già stanziati. I veri disfattisti sono quelli che, ancora oggi, si ostinano a procedere su una strada la cui fine è già segnata, sprecando tempo, energie e soprattutto soldi pubblici». A rincarare la dose è la Massolino che afferma come Dipiazza sia "sempre più solo a difendere quello che agli occhi di tutti, anche del Governo, è indifendibile. Il sindaco di Trieste dovrebbe finalmente ammetterlo e dirottare tutti gli sforzi su un nuovo progetto, che sia davvero utile alla cittadinanza e compatibile con l'ambiente, come il tram, per evitare di perdere i finanziamenti". Per l'esponente del Patto il comportamento del primo cittadino è da condannare. "Questo significa mentire ai cittadini, ai consiglieri di Minoranza e forse anche agli stessi consiglieri di Maggioranza, che magari qualche malumore nel legare strettamente la loro azione amministrativa e politica a un'opera del genere cominciamo ad averlo".