Ovovia, oltre 3000 osservazioni contro l'opera

TRIESTE - Più di 3000 lettere di osservazione alla Variante numero12 sono state raccolte dal collettivo Nessuna Ovovia a Trieste in collaborazione col Comitato No Ovovia e altre realtà cittadine. Molte altre osservazioni sono state consegnate direttamente dai cittadini o inviate via PEC. Per la raccolta e la sensibilizzazione degli abitanti della città sul tema, una trentina di banchetti sono stati organizzati nei quartieri di Barcola, Roiano, San Giacomo, Valmaura, Melara, Opicina, Borgo San Sergio, Servola, San Vito, Cattinara, San Giovanni e in altre zone della città.

"Nei quartieri più periferici rispetto alla grande opera - così la nota - molte persone erano motivate a inviare le proprie osservazioni in quanto ritengono il progetto inutile rispetto ai bisogni della città, risultando uno spreco di soldi che potrebbero piuttosto essere investiti nella manutenzione cittadina e in altre infrastrutture carenti. Anche il tema della distruzione ambientale era molto presente come quello dell'assurdità di costruire un impianto a fune nella città della Bora".