Contro l'ovovia oltre 4000 firme: "Sindaco, non siamo quattro gatti"

TRIESTE - Quasi 4200 firme e ancora tre appuntamenti con altrettanti banchetti allestiti per ribadire il no al progetto per la realizzazione della cabinovia urbana. Il Comitato No Ovovia continua la sua battaglia contro l'opera voluta dal Comune e porta avanti la petizione da spedire al parlamento europeo di Bruxelles. “Un messaggio chiaro e forte al sindaco Dipiazza - così il coordinatore del sodalizio William Starc - che in modo arrogante e poco rispettoso aveva detto che a opporsi a questo progetto inutile, impattante e insostenibile erano 'sono solo quattro gatti'. Noi continuiamo a stare in mezzo alla gente ascoltando le loro idee e preoccupazioni. I promotori del progetto, nonostante i ripetuti annunci, non sono mai stati a parlare con i residenti che subirebbero un forte impatto dalla realizzazione della cabinovia".

Gli appuntamenti del fine settimana

Secondo Starc e compagni, l'amministrazione comunale non ha "mai voluto accettare un confronto con noi, dimostrando debolezza ed incapacità all’ascolto e

confronto”. Il Comitato - che nella serata di oggi 14 dicembre sarà in piazza Unità con gli altri comitati locali in una manifestazione di protesta contro il Comune - evidenzia la possibilità di adesione alla raccolta firme. Venerdì 15 dicembre i banchetti saranno presenti in via Dante (10-13), in via Cassa di risparmio (16-19:30), in largo Barriera (dalle 11 alle 13) e in via Carducci (a fianco della Luminosa, dalle 10 alle 12). Sabato 16 invece si potrà firmare in campo San Giacomo (dalle 9:30 alle 12:30), di nuovo in via Cassa di risparmio (dalle 10 alle 13) e in via Dante (16-19:30), come pure in largo Barriera dalle 11 alle 13 ed infine in largo don Bonifacio dalle 9 alle 13. Domenica 17 dicembre la petizione vedrà la presenza dei banchetti in piazza tra i Rivi a Roiano (dalle 10 alle 13), e di nuovo in via Cassa di risparmio (10-13) e in via Dante (dalle 16 alle 19:30).