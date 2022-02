Battaglia ovovia: Comitato lancia l'operazione referendum, la giunta cala il tris di assessori

Sarà la piazza di fronte al Centro congressi di Porto vecchio il luogo dove il Comitato No ovovia farà partire la raccolta firme per il referendum che si oppone all'opera. L'appuntamento per dare il la alle adesioni e per promuovere l'iniziativa, così gli organizzatori, è fissatoper domani 16 febbraio alle 10:30. Nell'occasione verrà presentato il calendario di manifestazioni per raccogiere le firme necessarie "per depositare il quesito referendario alla Commissione dei Garanti". La battaglia del Comitato va quindi avanti.

Previsti interventi della giunta

Dopo la tre giorni organizzata dall'amministrazione comunale proprio all'interno del Trieste Convention Centre e il dibattito anche e soprattutto politico scaturito durante le diverse riunioni organizzate dalla Circoscrizione, ora il Comitato lancia la preannunciata operazione referendum. Sempre nella giornata di domani (ore 19:30) è prevista anche un'assemblea pubblica organizzata dal Consiglio del III parlamentino (qui il link per partecipare online). In tale occasione sono previsti gli interventi degli assessori Elisa Lodi, Sandra Savino e Everest Bertoli, più l'ideatore del progetto, il direttore del Dipartimento di competenza Giulio Bernetti.

La contrarietà del Comitato

"La realizzazione dell’ovovia - così il Comitato - rappresenterebbe un grave danno per il futuro di Trieste: una voragine economica con irreversibili ricadute ambientali e paesaggistiche, un intervento deciso senza il coinvolgimento della cittadinanza che non darebbe nessuna risposta al bisogno di trasporto pubblico efficiente e di qualità della città". L'amministrazione continua a sostenere il progetto da quasi 49 milioni di euro, stanziati all'interno del Pnrr e ufficialmente destinati al miglioramento della mobilità sostenibile.