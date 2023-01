Ricorsi, esposti e raccolta fondi: la battaglia contro l'ovovia passa alle vie legali

TRIESTE – La protesta del popolo contrario all’ovovia si prepara all’ultimo atto. Il Comitato l’aveva annunciato diversi mesi fa, ma la decisione di passare alle vie legali è stata ufficializzata ieri 9 gennaio, con la presentazione del crowdfunding volto a sostenere le spese e l’annuncio del ricorso al Tar. Il via al procedimento da parte del Comune ha accelerato il corso della protesta e aperto "nuovi" scenari. Ai ricorsi di cui sopra, come ricordato da William Starc, si aggiungeranno gli esposti all’Anac e alla Corte dei conti. Ancora sconosciuti i nomi dei legali che seguiranno le pratiche per conto del sodalizio.

Le osservazioni e la riunione a Opicina

Per quanto riguarda gli sviluppi del progetto la fase è ad un bivio. Da una parte l’amministrazione comunale ha aperto alle osservazioni dei cittadini, dall’altra il Comitato si muove a colpi di documenti e assemblee e prepara il terreno per la sfida finale. Domani 11 gennaio alle 18:15 la pizzeria Veto di Opicina ospiterà una riunione tra il Comitato e i cittadini le cui proprietà, come da progetto, dovrebbero venire espropriate. Durante la conferenza stampa di questa mattina il Comitato ha dovuto mettere i puntini sulle i anche sulle forme di protesta. Le osservazioni nei confronti dell'opera da parte dei cittadini e quelle di chi affronterà le ruspe sono parte della stessa battaglia, anche se chiaramente diverse.

"Questa battaglia non è né di destra, né di sinistra"

“Bisogna iniziare a mettere i puntini sulle i e formalizzare il nostro lavoro nelle sedi opportune - hanno fatto sapere -. La democrazia si gioca sulla trasparenza, sulla partecipazione e sulla conoscenza”. La mole di documenti raccolta dal Comitato “è enorme”, come pure quella prodotta dall'amministrazione comunale. In questi mesi, come ricordato da Starc, “ha preso forma il progetto di fattibilità che secondo noi ha un grande limite, vale a dire scarica a chi vincerà la gara gli oneri di verifica che, in realtà, sarebbero dovuti essere responsabilità della stazione appaltante. La battaglia va avanti – conclude Starc –, la dobbiamo a tutti quelli che ci hanno creduto”. Nella lista delle polemiche politiche che il progetto ha generato, trova spazio la convinzione da parte del centrodestra (sia in Comune che in Regione) che il Comitato sia funzionale ad una campagna elettorale, in vista delle regionali della prossima primavera. “Non è questa la finalità – ribatte il portavoce – ci siamo mossi a prescindere da elezioni. Riteniamo che questo faccia parte del dna di una coscienza civica, non solo in attesa di un voto. Questa battaglia non è né di destra, né di sinistra”.