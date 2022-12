Blitz all'alba in Napoleonica, ecco il maxi striscione contro l'ovovia

E' apparso questa mattina nei pressi della vedetta Italia. In sottofondo la voce di Dipiazza, intervistato dal vicedirettore di Telequattro Ferdinando Avarino

TRIESTE - E' apparso questa mattina sulle pareti di roccia che sovrastano la strada Napoleonica e a pochi passi dalla vedetta d'Italia, lo striscione con la grande scritta "No Ovovia". Nel video pubblicato su un canale social utilizzato da attivisti e esponenti del movimento contrario all'opera, si vede la preparazione del blitz, nonché si riconoscono facilmente i luoghi dell'operazione. In sottofondo si sente uno stralcio dell'intervista andata in onda a Telequattro e realizzata dal vicedirettore Ferdinando Avarino al sindaco Roberto Dipiazza. "Ci sono delle preoccupazioni da parte dei cittadini" afferma il giornalista, con il primo cittadino che, prima di spiegare i numeri dell'operazione, si lascia andare ad un "ma figurati".