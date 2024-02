Cabinovia, nasce l'ufficio espropri

TRIESTE - Prima degli espropri funzionali alla realizzazione della cabinovia, la giunta Dipiazza ha deliberato, con voto unanime espresso lo scorso 5 febbraio, l'istituzione del cosiddetto "Ufficio espropriazioni cabinovia", ufficio deputato "esclusivamente alle procedure ablative" finalizzate alla costruzione dell'opera. Alla riunione hanno partecipato tutti i membri della giunta, tranne l'assessore alla Cultura Giorgio Rossi (che più volte ha espresso la sua contrarietà rispetto al tratto orizzontale, quello in porto vecchio, del progetto). Dopo le polemiche innescate dai documenti romani diffusi dal consigliere del Partito democratico Francesco Russo, il Comune tira diritto e prosegue negli step necessari a portare avanti l'opera.

L'ufficio e la sua creazione

A prendere in mano la situazione sarà Giulio Bernetti, massimo dirigente del Dipartimento Territorio Ambiente Lavori pubblici e Patrimonio, il quale, si legge nella delibera, "individuerà [...] le figure professionali necessarie ad assicurare la corretta attività lavorativa vista la specificità dei procedimenti espropriativi caratterizzati prevalentemente da competenze di natura tecnica e dalla necessità di adeguato supporto giuridico amministrativo". La creazione dell'ufficio non comporterebbe alcun impegno di spesa da parte dell'amministrazione comunale (non in questa fase, da quanto si apprende). Gli espropri vengono menzionati nel documento e per questo, anche per questioni di natura strettamente burocratica (un ente pubblico deve essere dotato di tale ufficio, una volta decisi gli espropri), Bernetti lo "costituirà con propria disposizione organizzativa" e, di fatto, designando il responsabile del procedimento e le "figure professionali necessarie ad assicurare la corretta attività lavorativa".