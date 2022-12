Ovovia, tutto pronto per il voto sulla variante, Bertoli: "Progetto in gara da giovedì"

TRIESTE - "Finiamola con questa campagna denigratoria nei confronti del progetto e dell'amminstrazione, confrontiamoci su un progetto ma smettiamola di dire cose che non corrispondono al vero". Nel giorno prima della discussione sulla variante urbanistica della cabinovia, l'assessore al Bilancio Everest Bertoli replica alle affermazioni del Comitato No Ovovia e guarda con tranquillità al voto di domani 21 dicembre. "Una volta passata la variante - queste le sue parole - per me l'opera può andare in gara. Sia chiaro, non lo facciamo noi, saranno gli uffici a predisporre il tutto, ma deve essere chiaro. Dispiace per chi è contrario, ma si sa, la vita è fatta di cicale e di formiche".

Altri tre milioni e mezzo

A Bertoli non sono piaciute le affermazioni dell'ex rettore universitario, Maurizio Fermeglia, nei confronti dei docenti che avevano espresso parere favorevole al progetto. Nella serata di ieri il consiglio comuale, con qualche polemica finale tra Riccardo Laterza e il sindaco Roberto Dipiazza, aveva licenziato il bilancio, in anticipo rispetto agli anni passati. Proprio sulla cabinovia, Bertoli ha rivendicato di "aver aggiunto tre milioni e 400 mila euro, così ora abbiamo il quadro economico completo". Secondo l'esponente leghista, "l'Italia ha traguardi ambiziosi e abbiamo dimostrato che il progetto sta in piedi. Se vogliono opporsi mi dispiace, ma è del tutto evidente che non conoscono la storia di tutti quei comitati che in questa città si sono opposti, perdendo la loro battaglia".

TriestePrima ha tentato di contattare, senza fortuna, l'assessore ai Lavori Pubblici, Elisa Lodi.