Ovovia, Russo: "Ecco le carte del ministero che smontano il progetto"

TRIESTE - "Sembra voler inseguire una chimera tecnologica piuttosto che proporre una ricerca di soluzioni adeguate". A leggere le sette pagine che compongono il verbale del Ministero della cultura chiuso a Roma lo scorso 18 settembre la bocciatura del progetto della cabinovia appare totale. Il documento, mai emerso fino ad oggi ma in mano al Comune da mesi, è stato recuperato dal consigliere regionale del Partito democratico Francesco Russo che l'ha presentato in occasione di una conferenza stampa tenutasi nella mattinata di oggi 24 gennaio, nella sede della Regione di piazza Oberdan a Trieste.

"Questa giunta non prenda in giro i cittadini"

Pareri strettamente tecnici, quelli espressi nei documenti inediti, ma che aprono un fronte politico già caldo in vista delle elezioni europee di maggio. Russo invita Roberto Dipiazza, a "non prendere in giro i cittadini" e sul tema auspica un confronto pubblico con il primo cittadino. "Chiedo al sindaco di cantierare un progetto alternativo, non sprechiamo quelle risorse". Dopo il 18 settembre, era stato lo stesso Dipiazza (e esponenti degli uffici comunali) ad andare a Roma per "mettere in riga" i tecnici del ministero. In quell'occasione era stato diffuso un comunicato in cui non si entrava nel dettaglio della riunione, ma si ribadiva la volontà di andare avanti con il progetto e la comunicazione, al ministero, di una parziale rivisitazione dell'opera (leggasi le stazioni di Fuksas, la cui parcella era stata di oltre 100 mila euro).

"I pareri smontano e distruggono il progetto"

Al di là di ciò che accade nelle stanze dei bottoni, le parole utilizzate all'epoca nei documenti dai comitati tecnico-scientifici del ministero "smontano e distruggono il progetto". Russo li legge ad alta voce uno dopo l'altro. Si parte con "tutte le criticità già evidenziate da questo ufficio permangono tuttora e in nessun modo possono ritenersi nemmeno parzialmente superate né superabili". Un attacco diretto all'opera, con richieste di revisione e riformulazione. "Appare evidente - si legge - come l'inserimento della cabinovia lungo l'asse Natura (ovvero il viale monumentale tra i magazzini del porto vecchio ndr), tra la seconda e terza fila di edifici otto-novecenteschi alteri completamente le quinte architettoniche da essi formate e determini il completo snaturamento del complesso di archeologia industriale". Ma non basta.

Uno spreco di risorse pubbliche

Nella documentazione diffusa dal dem viene suggerito di "non attendere lo sviluppo della progettazione esecutiva da parte della RTI" in quanto permangono "gravi criticità di tutela", e ancora, viene ritenuto "opportuno" il bisogno di "esprimere chiare indicazioni in merito alle scelte progettuali da adottare per la realizzazione della tratta" del porto vecchio. A tutto ciò si aggiungono le grandi perplessità in merito all'utilizzo responsabile "di risorse pubbliche". Nel mirino finisce anche la tratta aerea tra Opicina e Bovedo, ma la discussione viene rimandata ad altra sede e ad altro momento.

Porto vecchio non si tocca

Perché a preoccupare e a non convincere per niente Roma è soprattutto l'inserimento del progetto nell'area del porto vecchio, ovvero la parte senza la quale "il tutto non sta in piedi", come riferito da Russo. Lì, secondo le conclusioni pubblicate nel verbale, ci starebbero meglio trasporti come "tram, metropolitana leggera, veicoli elletrici e se possibile usando reti su ferro (i binari della ferrovia) già esistenti". "Numerose e forti" le perplessità manifestate da "tutti i membri dei comitati" in relazione al progetto che, continuano, appare "poco connesso ai valori del territorio" e incapace di proporre una "alternativa possibile ai numerosi giorni previsti di inattività dell'impianto a causa dei forti venti della città".

Le conclusioni

Il verbale viene poi chiuso sottolineando come "il progetto appare irrisolto in tutti gli aspetti di tutela sia paesaggistica che monumentale", così da non poter dare "una valutazione positiva ai progetti delle due stazioni totalmente disarmoniche e estranee per forme e materiali rispetto al contesto". Il progetto - scrivono i comitati bocciando di fatto l'idea della soluzione per quanto riguarda l'accesso nord alla città, così caro agli uffici che hanno pensato l'opera - "non potrà mai essere sostitutivo del trasporto a terra". Nel pomeriggio è attesa la replica da parte della giunta.