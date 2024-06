Ovovia: favorevoli e contrari in aula, la discussione in Regione

TRIESTE - Nel confronto sul progetto della cabinovia urbana c'è un tema che accomuna, paradossolmente, la discussione politica sull'opera: è il tempo. Oggi 24 giugno era in programma la tanto attesa audizione nella IV Commissione del Consiglio regionale dei portatori di interesse, audizione che proprio per riuscire a sentire tutti i soggetti (favorevoli e contrari) ha fatto emergere la necessità di mettere in agenda un'altra giornata di ascolto; dall'altro lato, invece, la maggioranza spinge affinché l'opera venga accolta, positivamente, in tutte le sedi competenti. Anche in questo caso il tempo è un dettaglio che dà la misura delle aspettative.

"La nuova delibera è peggiore della prima"

I favorevoli hanno schierato, oltre all'assessore regionale all'Ambiente Fabio Scoccimarro, anche il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e l'ingegner Giulio Bernetti. Nel girone alto del consiglio regionale una rappresentanza del Comitato No Ovovia, mentre tra i banchi in prima fila alcuni portavoce del sodalizio ambientalista. La discussione, durata oltre tre ore, alla fine è stata rinviata a data da destinarsi. Proprio per i No Ovovia l'audizione avrebbe potuto avere un altro senso "se avesse preceduto l’atto regionale con il quale si è tentato di dare il via libera all'opera", evitando quelli che gli ambientalisti definiscono "due momenti imbarazzanti per la Regione: la bocciatura del nucleo centrale della deliberazione, decisa dal Tribunale amministrativo regionale, seguita necessariamente dall’annullamento dell’atto da parte della giunta regionale. La nuova deliberazione - scrivono - è stata rifatta e sembra peggiore della prima".

L'elogio alla cabinovia del sindaco

Di tutt'altro avviso il sindaco Dipiazza che si è lanciato nella difesa a spada tratta dell'opera. "Sono contrari perché la faccio io - così il primo cittadino -, io non vedo questo grande dramma ed anzi, per me è una bellissima idea e mi batterò per portarla avanti". All'intervento di Dipiazza ha fatto seguito la critica del Comitato. "Dipiazza parla di magnifici panorami e di grandi difficoltà di traffico che non ci sono". In una sorta di scontro tra Davide e Golia, il Comitato mette in guardia la popolazione dagli "effetti di superficialità con cui è stata concepita l'opera" ma per gli ambientalisti la cabinovia è "illegittima, inutile, impattante, insostenibile, insicura".

Le parole di Bernetti

Ma per Giulio Bernetti, il vero ideatore del progetto, l'opera porta con sé grandi vantaggi. "Il progetto definitivo-esecutivo è pronto, ma potrà essere approvato solo dopo l'ok alla variante urbanistica, e l'obiettivo è di partire con il cantiere entro la fine dell'anno". "Ci vorranno 6 minuti per andare da Opicina a Barcola, altri 6-7 minuti per raggiungere il centro con cabine capaci di trasportare fino a 10 persone e accessibili a tutti" così l'ingegner e massimo dirigente dei Lavori pubblici del Comune di Trieste, nonché presidente del Consorzio Ursus. "Sono gli stessi investitori, interessati al milione di metri cubi disponibile, a chiederci di avere le infrastrutture ancor prima delle strutture. E con la cabinovia si sgraverebbe l'accesso nord alla città, consentendo a migliaia di persone di arrivare in pochi minuti in centro e collegando rapidamente aree come Barcola e Opicina, oggi viste e percepite come distantissime".

Costi, bora e incassi

Sul tema dei costi, che il Comitato critica fortemente, Bernetti ha spiegato che con cinquemila utenti al giorno (in viaggio andata e ritorno) e con un biglietto di 1,35 euro, sulla carta verrebbe garantito "un utile di 1 milione di euro, anche senza contare la possibilità di emettere un ticket turistico a prezzi superiori". Il nodo centrale per quanto riguarda il progetto rimane, tuttavia, l'aspetto ambientale e le garanzie sulla zona a protezione speciale di bosco Bovedo. "E' limitato a un solo tratto, di un ettaro" ha puntualizzato Bernetti e a livello di impatto visivo "sarebbe "assai meno impattante di un tram via terra". Infine, la discussione ha toccato anche il tema del vento di bora, che potrebbe rischiare di tenere chiuso l'impianto per diversi giorni l'anno. "Una media tra i 20 e i 30 giorni all'anno, e anche se fossero di più avremmo comunque più di 300 giorni di esercizio garantito ogni dodici mesi" ha concluso l'ingegnere.