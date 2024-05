Cabinovia, via libera del Tar su legittimità atti del Comune

TRIESTE - Il Tar Fvg dà via libera sul piano della legittimità al progetto di mobilità urbana della Cabinovia Trieste – Opicina. Oggi il tribunale ha infatti depositato due sentenze in merito ad alcuni dei ricorsi presentati che, spiega una nota del Comune, "hanno confermato la correttezza della procedura semplificata seguita dal Comune di Trieste, affermando che è rimasta indimostrata l’affermazione dei ricorrenti, per la quale la Variante del Comune di Trieste non avrebbe rispettato gli obiettivi e le strategie del Piano Struttura (lo strumento comunale di pianificazione territoriale)". Il Tar ha anche ribadito il parere non negativo della Soprintendenza, e ha respinto le argomentazioni dei ricorrenti sul rapporto ambientale, la valutazione di incidenza e l’inadeguatezza delle complessive valutazioni sul traffico.

"Il Tar - precisa ancora la nota - ha indicato inoltre la necessità, nell’iter procedurale, di espungere dal procedimento delle valutazioni relative alla sussistenza di “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” una nota ed un decreto regionale, lasciando comunque la valutazione su come proseguire in seno all’Amministrazione procedente". Il Comune dichiara inoltre che "le sentenze depositate in data odierna, naturalmente, non possono tenere conto degli atti, relazioni e provvedimenti intervenuti successivamente alla discussione delle cause anzidette, avvenuta lo scorso 10 aprile" e che "l’iter procedurale tecnico-amministrativo si sta svolgendo nel rispetto dei tempi fissati dal Pnrr.

La replica ai No Ovovia

Il Comune, inoltre, replica alle dichiarazioni di William Starc, coordinatore del Comitato no Ovovia, che in una conferenza stampa ha oggi dichiarato che “secondo il Ministero dell'ambiente, un progetto che ha ottenuto parere negativo della Valutazione d'Incidenza non può essere finanziabile in ambito Pnrr”. Secondo l'amministrazione comunale, invece, "il progetto è regolarmente finanziato con decreto dal Ministero e l’Europa ha inserito il progetto nel piano Pnrr Italia. La procedura di Vinca di secondo livello non si è chiusa positivamente in quanto, nonostante l’impatto limitato, non è stato possibile rendere pienamente evidente l’esclusione di danni ambientali significativi. Al terzo livello di Vinca il Comune, con uno studio affidato alla Università di Udine, ha dimostrato che la coerenza della Rete Natura 2000 viene garantita e che non vi è un danno significativo, anzi, con le compensazioni previste si ha un miglioramento della situazione ambientale. Pertanto il progetto potrà essere portato a compimento.