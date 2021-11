Bertoli: "Da Barcellona a Londra, le cabinovie funzionano e sono più green"

“Barcellona, Londra, Hong Kong, Lisbona, Madrid, Rio de Janeiro, tutte le città più importanti hanno deciso di utilizzare un sistema di trasporto aereo per decongestionare il traffico locale, inquinare di meno e dare una forte spinta al turismo. Basta girare per l’Europa e il mondo e ci si può accorgere di come sempre più città all’avanguardia adoperino questa opzione". Lo ha dichiarato in una nota Everest Bertoli assessore al bilancio e Porto Vecchio del Comune di Trieste, evidenziando che si tratta di un’opportunità "per adeguarsi ai tempi e accogliere le richieste di rendere le città più sostenibili dal punto di vista ambientale"

Secondo l'assessore le critiche "che piovono dal candidato che ha perso le elezioni comunali Francesco Russo sono inesatte oltre che strumentali". "Sostiene che i 48 milioni siano stati assegnati per il trasporto rapido di massa in generale - aggiunge Bertoli -, ma qua prende il primo granchio: i milioni sono stati assegnati espressamente per la cabinovia. In secondo luogo, incominciando la raccolta firme contro la realizzazione dell’infrastruttura, dimostra la sua chiusura a qualsiasi volontà di collaborazione".

"Visto che il progetto andrà discusso in Consiglio, posto che si è sempre dichiarato pronto a collaborare per il bene della città, avrebbe potuto aspettare la presentazione e il dibattito ma ha preferito il ‘no se pol’ a prescindere, simbolo di immobilismo. Dispiace perché se questo era il tanto auspicato cambiamento per Trieste non saremo a un ‘punto e a capo’ ma a un ‘punto e indietro tutta’. Oggi ancora di più - conclude - sono contento che abbia vinto chi ha a cuore la città e non chi fa solo polemiche strumentali usando la città per fini elettorali.”