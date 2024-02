È ufficiale: il cadavere trovato ad Aurisina è di Cinzia Pecikar

DUINO AURISINA - Il cadavere trovato in una zona boschiva ad Aurisina Cave il 12 gennaio è di Cinzia Pecikar, la 66enne di Duino scomparsa da casa alla fine di ottobre. Come riporta Il Piccolo, la conferma arriva dal procuratore di Trieste Antonio De Nicolo, che spiega come la perizia del medico legale non lasci dubbi sulle cause: si tratta di “morte naturale” perché “non ci sono elementi che possano far ipotizzare una situazione di violenza sulla persona”, spiega il procuratore. È quindi possibile che la signora Pecikar abbia avuto un malore fatale mentre camminava nella boscaglia. Il caso è stato quindi archiviato.