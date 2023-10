Cadavere di una giovane donna trovato in via dell'Istria

TRIESTE - Una donna di 41 anni è stata trovata morta all'interno di un appartamento di via dell'Istria, nel complesso Ater chiamato "Vaticano", a Trieste. I sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso della donna. Sul posto anche polizia scientifica, oltre a personale del centro di salute mentale della Maddalena. Secondo una prima ricostruzione l'appartamento avrebbe visto anche un principio di incendio. Sul posto anche i vigili del fuoco. Troppo presto per ipotizzare qualsiasi causa. La notizia è in aggiornamento.