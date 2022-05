Morto da mesi, viene ritrovato mummificato nel bosco

Probabilmente il suo gesto estremo risale a diversi mesi fa, ma in tutto questo tempo sembra che nessuno lo abbia mai cercato. Il cadavere di un uomo, ormai mummificato, è stato trovato in un’area boschiva tra Campo Sacro e via del Pucino, a nord di Grignano. La notizia del rinvenimento è di oggi primo maggio, ma la scomparsa dell'uomo di cui al momento non si conoscono le generalità (mentre è nota la dinamica del decesso), risalirebbe a molto tempo fa. A trovarlo sarebbe stato un escursionista, intento a passeggiare in zona. Sul posto la polizia scientifica, oltre ai sanitari del 118. Come già fatto in altre occasioni, la notizia viene riportata affinché resti traccia dell’ennesimo caso di disagio che in città rimane nascosto. Fa parte della Trieste sommersa che, nonostante le navi da crociera, gli americani o i tanti turisti, caratterizza la nostra città.

A Trieste esiste il servizio dell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina "Amalia Telefono Speciale", progetto lanciato per la prima volta nel 1997 ed oggi gestito da Televita. In caso di necessità, si possono chiamare i numeri 800.544.544 e 800.510.510.