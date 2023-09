Cadavere appeso in Gvt, aperte tutte le ipotesi, indagano i carabinieri

TRIESTE - Un cadavere bendato, con i piedi legati, appeso al guardrail della grande viabilità in zona industriale. Segni di tagli e contusioni sulla testa disposte a forma circolare e tracce di saponificazione, segno che l'uomo potrebbe essere morto da alcuni giorni. Per il momento, spiega una nota dei carabinieri, "tutte le ipotesi sono aperte".

Una tragica e casuale scoperta da parte del personale Anas stamattina alle otto, un mistero ancora tutto da svelare. Il primo interrogativo è l'identità della persona, ancora sconosciuta, ma sembrerebbe trattarsi di un uomo di mezza età, forse cittadino straniero. Indossava una giacca color beige, pantaloni bianchi e scarpe da ginnastica ed era legato saldamente alla recinzione.

Non si conosce la matrice o il possibile movente di un'eventuale azione da parte di terzi, se si tratti di una forma di vendetta o ritorsione, ma l’intenzione di chi ha messo in atto il raccapricciante disegno sembra quella di esibire il corpo, mentre avrebbe potuto sbarazzarsene semplicemente e gettarlo nel vuoto. Probabilmente, lasciandolo cadere nelle sterpaglie sottostanti, il ritrovamento sarebbe avvenuto diverso tempo dopo. Alcune domande sorgono spontanee: chi avrebbe agito voleva lanciare un messaggio? E a chi?

Il corpo guardava verso le macerie della Ferriera, in un tratto di strada problematico perché in prossimità di una curva e in una zona scarsamente abitata. Davanti a quel tratto di superstrada ci sono solo alcune attività, tutte chiuse di domenica, tranne un B&B che però non ha telecamere di sorveglianza puntate sull’area interessata. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, vigili del fuoco e protezione civile, con un gazebo che ha permesso le prime rilevazioni sul corpo al riparo da occhi indiscreti. Presenti anche il medico legale e il Pm Maddalena Chergia. Spetterà agli inquirenti far luce su un fatto di cronaca dai tratti foschi, che dà per il momento spazio a interpretazioni numerose e inquietanti.