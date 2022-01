Cadavere nel park de Il Giulia, morto un giovane di 35 anni

Un cadavere è stato trovato nel parcheggio interrato del Centro Commerciale Il Giulia. Si tratta di un uomo giovane di 35 anni. Sul posto la Polizia Scientifica. L'area è stata interdetta, come pure anche il muretto dell'ultimo piano del parcheggio. La morte non risalirebbe a questa mattina. L'episodio potrebbe essere avvenuto nella notte. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. La notizia è in aggiornamento.