Il corpo di un triestino del 1960 è stato trovato in via Biasoletto, nel rione di San Luigi. L'uomo, noto alle forze dell'ordine, si trovava agli arresti domiciliari. Il ritrovamento è stato effettuato verso le 15 di oggi 27 giugno. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 62enne.