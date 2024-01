Cadavere senza testa rinvenuto in Carso

TRIESTE - Il cadavere di una donna è stato trovato nei pressi del cimitero di Duino Aurisina, con la testa separata dal corpo. La salma è in avanzato stato di decomposizione ed è stata trovata, in maniera fortuita, da un escursionista in una zona boschiva impervia. Stando a quanto trapela da un primo esame del medico legale, non si rileverebbero al momento segni di una morte violenta o per mano di terzi. Sul posto i Carabinieri di Aurisina e il pubblico ministero di turno, Chiara De Grassi. Lo scorso 18 ottobre la sessantaseienne Cinzia Pecikar era sparita nel nulla dopo essersi allontanata dalla sua abitazione di Aurisina cave. L'ultimo avvistamento era stato registrato nei pressi di una struttura gestita da Asugi nel rione di Barcola, a Trieste. Ancora troppo presto per stabilire l'identità della salma che, ricordiamo, è stata rinvenuta in avanzato stato di decomposizione e con la testa staccata dal corpo.

La notizia è in aggiornamento