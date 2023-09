Cadavere in Gvt, la Procura: "Nessun segno di tortura o violenza ad opera di terzi"

TRIESTE - Nel caso del cadavere ritrovato appeso ad un guardrail della Gvt non ci sarebbe "in alcun modo opera di terzi". A dirlo è la Procura della Repubblica di Trieste attraverso una nota diffusa agli organi di informazione nel primo pomeriggio di oggi 25 settembre. L'identità dell'uomo è stata ricostruita: si tratta di un cittadino di nazionalità iraniana nato a Teheran nel 1968 (B.K. le iniziali) e senza fissa dimora nel capoluogo regionale. Una volta spostato il corpo - trovato appeso per l'appunto lungo la Grande viabilità triestina nella mattinata di ieri 24 settembre -, addosso sono stati trovati alcuni documenti. Tra questi, un certificato rilasciato dalla Donk Humanitarian Medicine lo scorso 10 settembre che diagnosticava una sindrome "ansiosa depressiva" e consigliava una visita psichiatrica.

Nessun segno di tortura

Come già smentito in un primo comunicato emesso dai carabinieri, sul corpo non ci sono segni di tortura, né di violenza. Le lesioni sulla calotta cranica invece, secondo quanto si legge nella nota, sono "post mortem, conseguenti ai fisiologici fenomeni putrefattivi". La morte risale ad un periodo compreso tra le 36 e le 48 ore precedenti al ritrovamento del cadavere. Le mani erano legate da una camicia, così come una camicia copriva il volto dell'uomo. I piedi, invece, erano legati con del nastro adesivo. La titolare del procedimento, la pubblico ministero Maddalena Chergia, disporrà quanto prima l'esame autoptico.