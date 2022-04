A terra senza vita alle prime luci dell'alba, trovato cadavere in via Udine

Il cadavere di un quarantaduenne è stato ritrovato in via Udine nei pressi del civico 20. L'episodio è stato registrato da un equipaggio della Squadra Volante questa mattina verso le 5:30. Il corpo è stato ritrovato da un passante che ha allertato le forze dell'ordine. Stando ad una prima e sommaria ricostruzione, non sembrerebbero esserci segni di mano altrui ma verrà disposta l'autopsia per stabilire con esattezza le cause del decesso. Non si esclude che la persona sia stata colpita da malore.