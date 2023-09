Cadavere in Gvt, morto da circa due giorni, la verità dalle telecamere

TRIESTE - L'uomo di mezza età ritrovato cadavere lungo la strada statale 202 ex Gvt era morto tra le 36 e le 48 ore precedenti. Il medico legale che ha proceduto all'ispezione del corpo è giunto a questa conclusione. Tutte le piste di indagine rimangono aperte e nel fascicolo, affidato alla pubblico ministero Maddalena Chergia, c'è il "ritrovamento di cadavere da impiccamento" come notizia di reato. Le indagini sono affidate ai carabinieri che già nella giornata di oggi potrebbero completare la visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. E' lì, infatti, che è "nascosta" la verità sul caso che nella giornata di ieri è rimbalzato su tutti gli organi di informazione nazionali e non.

Ancora ignota l'identità

Smentite le ipotesi di tortura sul corpo dell'uomo (rimangono le cicatrici nella parte superiore del cranio, a forma circolare, che potrebbero essere conseguenze dello stato di decomposizione del cadavere), si cerca di far luce sull'identità. Quella iraniana è solo una delle ipotesi che circolano negli ambienti investigativi. Si tratterebbe infatti di una persona che gravitava su Trieste da qualche mese, ma ancora non si sa se l'identità del cadavere corrisponda proprio all'uomo conosciuto dai militari. Addosso sono stati trovati alcuni foglietti, ritagli di giornale e piccoli pezzi di carta dove compaiono appunti scritti a penna e spesso "sconclusionati". Insomma, nei foglietti non ci sarebbero elementi utili a supportare le diverse ipotesi di reato.

Il cadavere

L'uomo era stato ritrovato dai tecnici dell'Anas impegnati lungo la strada statale 202, chiamata anche ex Grande viabilità triestina. Il cadavere aveva le mani e i piedi legati. Le mani erano legate con una camicia a righe e di diversi colori. Sugli occhi un pezzo di stoffa a righe bianche e azzurre (e non scuro, come riportato erroneamente da più parti). Una maglietta nera, una giacca color kaki e pantaloni chiari. Ai piedi (anche loro legati) un paio di scarpre scure.