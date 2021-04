Via Giulia, trovati due cadaveri in un appartamento

Due cadaveri sono stati ritrovati nella mattinata di oggi 9 aprile all'interno di un appartamento di via Giulia 108. Secondo prime indiscrezioni, si tratterebbe di due uomini. A trovarli sono stati i vigili del fuoco accorsi per primi sulla scena. I due uomini non avrebbero dato notizie da un po' di tempo. Sul posto la Squadra Volante, la Polizia Scientifica e il medico legale, oltre ai sanitari del 118. La notizia è in aggiornamento.